Un sao la (Pseudoryx nghetinhensis). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement va rendre hommage à huit organisations et à 13 particuliers ayant apporté de grandes contributions à la conservation de la faune au cours de la période 2010-2020.

Les huit organisations récompensées sont l’Institut d’écologie et de ressources biologiques, le Centre tropical Vietnam – Russie, le Parc national de Pu Mat, l’Institut de recherche pour les pêches maritimes, le Parc national de Cat Tiên, la Sarl de zoo de Hanoï, Animals Asia, la zone de conservation maritime et insulaire de Côn Co.

Les 13 particuliers sont, pour la plupart, des scientifiques dans l’environnement biologique naturel et la biodiversité du Vietnam.

Selon le 6e rapport national à la Convention sur la biodiversité, le Vietnam compte 51.400 espèces de faune et de flore, dont environ 7.500 souches de micro-organismes, 20.000 espèces de flore, 10.900 espèces d’animaux terrestres et 2.000 d’invertébrés et de poissons d’eau douce. -VNA