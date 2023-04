Lors de la cérémonie de signature à Thai Binh (Nord), le 1er avril. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le premier parc industriel pharmaceutique et biologique du Vietnam, nécessitant un investissement estimé entre 150 et 200 millions d’USD, pourrait voir le jour dans la province de Thai Binh (Nord).

Les autorités de Thai Binh et un groupe d'investisseurs : les fonds Makara Capital Partners, Sakae Corporate Advisory (Singapour), la société Newtechco Group ont signé samedi 1er avril un protocole d'accord sur l'investissement, la construction des infrastructures du projet.

Il devrait couvrir une superficie de 300 ha dans quatre communes du district de Quynh Phu : An Vinh, Quynh Xa, Quynh Trang et Dông Hai. Une fois terminé, le projet devrait attirer un investissement total enregistré de 800 millions d’USD en 2024-2027 et de deux milliards d’USD en 2028-2030.

Le ministère de la Santé a annoncé samedi 1er avril lors de la cérémonie de signature du projet que le parc comprendra une zone industrielle concentrée et une zone pour les industries auxiliaires et services annexes dans le domaine pharmaceutique et biologique. Il le considère comme l'un des projets clés pour attirer les investissements dans la production et le transfert de technologie de médicaments et vaccins.

Nguyên Khac Thân, président du Comité populaire de Thai Binh, a déclaré que la province se concentrera sur la construction d'infrastructures du nouveau parc industriel.

Outre Thai Binh, le ministère de la Santé est prévu d'établir des parcs industriels pharmaceutiques et biologiques supplémentaires dans les régions du Centre et du Sud du Vietnam.

Le marché vietnamien des médicaments vaut actuellement environ six à sept milliards d’USD, avec un taux de croissance annuel d'environ 10,6%. Environ 45% des médicaments sont produits pour une utilisation domestique. En 2022, les dépenses moyennes en médicaments par personne étaient estimées à environ 75 USD, soit dix fois plus qu'en 2002.-CVN/VNA

CVN/VNA