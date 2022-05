La délégation de l'Ambassade du Vietnam travaille avec des représentants du groupe 3X Engineering. Photo: VNA

Paris (VNA) - Le Vietnam est un marché potentiel qui intéresse les représentants d'une soixantaine d'entreprises et investisseurs monégasques participant à un séminaire économique organisé par l'Ambassade du Vietnam, en collaboration avec le Conseil Economique de Monaco (Monaco Economic Board - MEB), qui s'est tenu le 4 mai à Monte Carlo, Principauté de Monaco.

Dans l'ambition de promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays, cette manifestation a été présidée conjointement par l'ambassadeur vietnamien Dinh Toàn Thang et le PDG du MEB, Guillaume Rose.

S'exprimant lors du séminaire, l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné que le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques et dotée de la croissance la plus rapide de la région, avec des atouts comme un littoral de plus de 3.200 km, de nombreux ports maritimes et endroit où passent les principales routes commerciales internationales. Le Vietnam promet d'attirer les entreprises monégasques, notamment dans des domaines à fort potentiel tels que les ports maritimes, la santé - pharmacie, le tourisme, le développement durable et l'innovation.

L'Ambassadeur a également souligné que 2022 marque le 15e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre le Vietnam et Monaco. Il s'est déclaré convaincu que la coopération économique entre les deux parties connaîtrait de fortes avancées. Il a déclaré souhaiter que de plus en plus d'entrepreneurs monégasques s'intéressent et choisissent le Vietnam comme destination d'investissement.

La présentation attractive par la forme et riche par le contenu du représentant du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement en France et de celui de FPT Corporation en France a attiré l'attention des investisseurs et patrons de l'industrie monégasque. Les entrepreneurs ont exprimé leurs fortes impressions sur les réalisations de développement socio-économique du Vietnam, en particulier les percées, l'ouverture institutionnelle et les politiques préférentielles pour les entreprises étrangères. Ils s'attendent à ce que le gouvernement vietnamien soutienne et crée des conditions favorables au développement d'une coopération fructueuse et l'entrée sur le marché de l'ASEAN à travers le Vietnam.

L'Ambassadeur Dinh Toàn Thang et les représentants du commerce et de l'investissement vietnamiens en France ont répondu de manière satisfaisante aux questions sur les procédures des projets d'investissement au Vietnam, répondant ainsi aux attentes des investisseurs.

La délégation de l'Ambassade du Vietnam visite un établissement du groupe 3X Engineering. Photo: VNA

De nombreuses entreprises étaient présentes au séminaire.

Partageant des perspectives de coopération, M. Michel Dotta, Président du MEB, a indiqué que même si les échanges commerciaux et d'investissement actuels entre les deux pays sont encore faibles, le potentiel du marché vietnamien est indéniable et de nombreux domaines dans lesquels les deux parties peuvent coopérer. Il a déclaré qu'un certain nombre d'entreprises monégasques avaient des relations de coopération en matière d'investissement au Vietnam, créant des emplois pour des centaines de travailleurs comme Siamp Cedap.

Avant l'épidémie de Covid-19, MEB a eu des contacts avec la capitale Hanoï pour les aider à organiser la course automobile de Formule 1, très célèbre de Monaco. Mais en raison de l'épidémie, l'événement n'a pas eu lieu. "J'espère qu'à l'avenir, on pourra mettre en place un bureau de représentation au Vietnam pour aider les entreprises des deux pays à mieux se connaitre et à mieux exploiter les opportunités d'investissement et de coopération économique à Monaco et au Vietnam", a déclaré M. Michel Dotta.

Pour sa part, M. Guillaume Rose, PDG de MEB, a déclaré que MEB travaille régulièrement avec le Vietnam, et actuellement de nombreuses entreprises s'intéressent à ce marché. La présence d'un grand nombre d'hommes d'affaires au séminaire et la présence de la délégation de l'Ambassade du Vietnam à Monaco est une expression vivante qui contribue à optimiser les relations entre la Principauté de Monaco et le Vietnam.

Auparavant, le 3 mai 2022, l'Ambassadeur Dinh Toan Thang a visité les entreprises monégasques coopérant de longue date au Vietnam : 3X Engineering et Siamp Cedap. Il s'agit des principales entreprises monégasques. 3X Engineering est une société spécialisée dans la réparation des pipelines de pétrole, de gaz et d'électricité, grâce à la technologie composite, distribuant actuellement des produits dans plus de 50 pays dans le monde, y compris le Vietnam. Siamp Cedap est quant à elle, une société spécialisée dans les composants d'équipements sanitaires, possède actuellement une usine à Ho Chi Minh-Ville depuis plus de 20 ans.

Ces groupes ont tous déclaré apprécier hautement la coopération avec le Vietnam au fil des ans et se réjouir de continuer à promouvoir la chaîne d'approvisionnement et la connectivité sur le marché vietnamien. M. Hacen Slimani, PDG de 3X Engineering, a déclaré que la société entretient de très bonnes relations commerciales avec le Vietnam depuis 2015, en particulier avec de grands partenaires tels que Petrolimex, PVGaz, EVN. Il a affirmé que le Vietnam est un marché à fort potentiel et bénéficie des technologies non métalliques les plus avancées grâce aux produits 3X Engineering. Pour M. Thierry Leroy, directeur général de Siamp Cedap, le Vietnam est non seulement un partenaire très important, mais aussi la base de la volonté du groupe de se développer sur le marché de l'ASEAN. -VNA