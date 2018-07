La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Hanoï, 20 juillet (VNA) - Le ministère de l'industrie et du commerce s'efforce de remplir tous les documents requis concernant l'Accord global et progressif pour le Partenariat transpacifique (CPTPP) afin de les soumettre à l'Assemblée nationale pour ratification lors de sa session de fin d’année.La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a informé les journalistes lors de la conférence de presse périodique du ministère à Hanoi le 19 juillet.Répondant à la question de journalistes sur la possibilité d'élargir le CPTPP, Mme Le Thi Thu Hang a déclaré que cet accord commercial entrerait en vigueur 60 jours après qu’au moins six des signataires auront fini les procédures pour le ratifier. Le Vietnam et les autres États membres mènent les formalités de ratification nécessaires conformément à la loi de chaque pays pour mettre en œuvre bientôt l’accord, contribuant à stimuler la coopération économique mutuellement avantageuse entre les économies membres, ainsi qu’à promouvoir la croissance économique et la connectivité régionale, a-t-elle noté.Le CPTPP est un accord de libre-échange ouvert qui permet à d'autres pays de se joindre après que l'accord entre en vigueur, s'ils acceptent ses principes et soient approuvés par les Etats membres, a-t-elle ajouté. -VNA