Hanoï, 14 janvier (VNA) - Le Vietnam est toujours un partenaire de premier plan des Pays-Bas en Asie, a déclaré la ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Sigrid Kaag, lors d'une réunion en ligne avec le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, le 14 janvier.

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh. Photo : VNA

Le ministre Tran Tuan Anh, qui a assisté à la réunion avec les PDG de 13 grandes entreprises néerlandaises, a déclaré que l'EVFTA devrait ouvrir de grandes opportunités aux entreprises des deux pays et que le moment était propice pour les deux parties pour approfondir leur coopération.

Mme Sigrid Kaag a noté que les deux pays ont travaillé en étroite collaboration dans divers domaines, en particulier l'industrie, les énergies propres, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la réduction des émissions vers le développement durable.

Le ministre Tran Tuan Anh a salué l’intérêt du gouvernement néerlandais et des entreprises pour une collaboration avec le Vietnam dans le commerce, l’industrie et l’énergie. Il a profité de l'occasion pour expliquer les questions d'intérêt de chaque entreprise néerlandaise participante et clarifier les contenus liés à l'application de l'EVFTA, y compris la fiscalité, la propriété intellectuelle, le commerce des services et les marchés publics.

Il a également précisé ce que le Vietnam peut faire pour aider les investisseurs néerlandais à mettre en œuvre une stratégie visant à transformer le Vietnam en un centre de production et de consommation dans l'ASEAN. Le ministre a souligné que le Vietnam était et reste une destination fiable pour les investisseurs néerlandais, exhortant les milieux d'affaires des deux pays à travailler plus dur pour rechercher de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement et optimiser les avantages apportés par l'EVFTA.

S'exprimant au nom des entreprises néerlandaises participantes, Ingrid Thijssen, présidente de la Confédération de l'industrie et des employeurs néerlandais, a déclaré que le Vietnam était un marché stratégique en Asie pour les entreprises néerlandaises, qui sont prêtes à investir davantage dans le pays.

A l’issue de la réunion, les deux ministres ont affirmé qu’ils créeraient des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays profitent pleinement des opportunités offertes par l’EVFTA.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que les Pays-Bas sont le plus grand marché d'exportation de l'UE pour les produits vietnamiens, et également le plus gros investisseur de l'UE au Vietnam.

Le commerce bilatéral a augmenté en moyenne de 11,78% par an au cours des cinq dernières années. En 2020, malgré l’impact de la pandémie du COVID-19, les exportations du Vietnam vers les Pays-Bas au cours de la période de janvier à novembre ont encore augmenté de 0,22% sur un an pour atteindre 6,26 milliards de dollars. Ses importations en provenance du pays européen au cours de la période ont diminué de 4,13% avec 582,4 millions de dollars. Fin novembre 2020, le total des investissements néerlandais au Vietnam atteignait 10,4 milliards de dollars dans 375 projets. - VNA