Les drapeaux nationaux du Vietnam et de la République de Corée . Photo: dangcongsan.vn

Séoul (VNA) – Le Vietnam apprécie hautement ses relations de coopération avec la République de Corée et souhaite les approfondir, les rendre plus substantielles et plus efficaces, a affirmé le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue.



Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a reçu lundi 13 décembre le député Choi Jae-sung, ancien conseiller pour les affaires politiques du président Moon Jae-in.



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam se félicitait de la mise en œuvre par le gouvernement sud-coréen de la "Nouvelle politique Sud", axée sur la coopération avec le Vietnam.



Avec son rôle, le Vietnam est prêt à soutenir la République de Corée à pénétrer plus profondément sur le marché d'Asie du Sud-Est, a-t-il souligné.

Le chef de l'organe législatif du Vietnam a reconnu les contributions du député Choi Jae-sung accordées au développement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité, l'investissement et le commerce, les échanges entre les deux peuples...



Il a également souhaité voir le Parti démocrate (Minjudang) soutenir les efforts visant à dynamiser la coopération Vietnam – République de Corée.



Pour sa part, le député Choi Jae-sung a déclaré que le gouvernement sud-coréen accordait une grande attention aux relations avec le Vietnam.



La République de Corée a souhaité coopérer avec le Vietnam dans les industries en vue d’assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Séoul veut également participer aux programmes de formation des ressources humaines du Vietnam, a-t-il noté. -VNA