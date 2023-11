Huynh Do Dat remporte une médaille d'or dans la catégorie des 70 kg masculin. Photo: thethao vietnam plus.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a remporté cinq médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze aux 16èmes Championnats du monde de Wushu de HYX qui se sont déroulés au Texas, aux États-Unis.

Avec ce résultat, le Vietnam s'est classé deuxième au classement des médailles, juste derrière la Chine. C'est également la meilleure performance jamais réalisée par le Vietnam lors de ces Championnats du monde.

Lors de la dernière journée de compétition, le 21 novembre (heure de Hanoï), les Vietnamiens Huynh Do Dat, Nguyen Thi Lan et Nguyen Thi Thu Thuy ont remporté des médailles d'or dans les épreuves de sanda (combat) masculin et féminin. Auparavant, deux autres médailles d'or avaient été remportées par Dang Tran Phuong Nhi dans les épreuves de nagun et nanquan du taolu féminin.

Les 16èmes Championnats du monde de Wushu de HYX se sont déroulés du 17 au 21 novembre, rassemblant plus de 500 athlètes venus de 72 pays et territoires du monde entier, qui ont concouru dans 22 catégories de taolu (performance) et 14 de sanda (combat) masculin et féminin.

Le Vietnam avait envoyé 13 athlètes. Lors de l'édition précédente en 2019, l'équipe vietnamienne avait remporté une médaille d'or, quatre d'argent et quatre de bronze. -VNA