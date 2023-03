Hanoï (VNA) – L’Administration des médicaments du Vietnam a publié une dépêche officielle sur la suspension de l’importation , de la distribution, de la circulation et de l’utilisation de 15 médicaments fabriqués par la compagnie roumaine Arena Group S.A.Auparavant, le 15 mars, le site web de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait annoncé la révocation du certificat GMP de l’usine de production d’ArenaGroup S.A. basée à 54 Dunarii Blvd., Valuntari, Ilfov district, 077910, en Roumanie, car elle ne respectait pas les principes des GMP et les réglementations relatives à la production de médicaments.Pour assurer la sécurité des utilisateurs, l’Administration des médicaments du Vietnam exige que les établissements de production, de commerce, d’importation et de distribution suspendent l’importation, la distribution, la circulation et l’utilisation des médicaments fabriqués par ArenaGroup S.A.Plus précisément, ces 15 médicaments comprennent Apratam, Calmadon, Carbaro 200mg.tablets, Etrix 10mg, Euronida 4mg, Europlin 25mg, Eurovir 200mg, Itrozol 100mg Capsules, Mildocap, Nadecin 10mg, Pasapil, Pimoint, Camnoxi 20mg, SITARA 50mg et Eurozitum 60mg. -VNA