Un stand de produits vietnamiens dans un supermarché au Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a déclaré que son ministère examinerait et ajusterait les politiques visant à encourager la coopération et l’investissement dans la production agricole, conformément aux normes et pratiques internationales afin de mieux servir l’exportation.

Le ministre a souligné la nécessité de se conformer strictement aux réglementations relatives à l'étiquetage, à la traçabilité, à l'indication de la zone de culture, à la quarantaine, à l'emballage, à la qualité et aux types de produits agricoles et au code des affaires.

Le ministère poursuivra les négociations pour supprimer les obstacles et accroître les exportations de produits agricoles supplémentaires vers les marchés majeurs et potentiels tels que le durian, le nid d'hirondelle, le fruit de la passion, l'avocat, le pamplemousse et la noix de coco vers la Chine ; le longane, le pamplemousse et le fruit de la passion au Japon ; les crevettes, la pamplemousse, le litchi, le ramboutan, des viandes volaille et bovine transformées vers la République de Corée…

Il est important d'investir davantage dans l'amélioration des capacités de transformation et la conservation pour augmenter la valeur ajoutée des produits, a déclaré le ministre Le Minh Hoan.

Le ministère maintiendra la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) signés avec d'autres pays et régions du monde, ainsi que la coordination avec des ambassades et bureaux du commerce et de l'agriculture du Vietnam à l’étranger pour collecter et vulgariser des informations sur des marchés et demandes locaux ainsi que pour aider des entreprises nationales dans la promotion du commerce, a-t-il ajouté.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations vietnamiennes de produits agro-sylvicoles et aquatiques au cours des cinq premiers mois ont atteint 23,2 milliards de dollars, en hausse de 16,8% en glissement annuel.

Les États-Unis, la Chine et le Japon étaient les trois principaux importateurs, représentant respectivement 28 %, 17,8 % et 7 % de la part de marché. -VNA