Panorama de la réunion. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Par délégation du ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, l’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des officiels de haut rang vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a assisté le 27 octobre à Jakarta à une réunion spéciale des chefs des diplomaties des pays membres de l’ASEAN.



Cette réunion s’est tenue au Secrétariat de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) à Jakarta, en Indonésie, portant sur les préparatifs des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes, prévus au Cambodge en novembre prochain. Elle était également consacrée à la mise en œuvre du consensus en cinq points de l'ASEAN sur le Myanmar et d'autres questions d'intérêt commun.



Au nom du Vietnam, l'ambassadeur Vu Ho a souligné l'importance de maintenir l'intégrité de l'ASEAN, résultat de plusieurs décennies d'efforts des pays membres.



L'ambassadeur a également affirmé que l'ASEAN devait poursuivre les principes du bloc, respecter l'indépendance et la souveraineté nationales, ne pas s'ingérer dans les affaires d’autrui. Selon lui, sur cette base, l'approche du problème du Myanmar devrait être mise en œuvre étape par étape, de manière synchrone, équilibrée et transparente par l'ASEAN. En outre, l'ASEAN devrait être la force clé pour coordonner les efforts internationaux visant à aider le Myanmar à revenir à la normale.-VNA