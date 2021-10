Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu a affirmé que la participation du président de la République Nguyên Xuân Phuc au débat ouvert de haut niveau en ligne sur la coopération entre l’ONU et l’Union africaine est riche en signification et en succès.

Le président Nguyên Xuân Phuc participant au débat ouvert de haut niveau en ligne sur la coopération entre l’ONU et l’Union africaine, le le 28 octobre. Photo : VNA

Le chef de l’Etat vietnamien a assisté le 28 octobre au débat sur le thème "renouveler la solidarité pour assurer avec succès la paix et la sécurité dans un environnement de conflit en mutation", à l’invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU en octobre 2021.

La participation du président vietnamien à cet événement a continué d’affirmer l’intérêt du Vietnam pour les travaux du Conseil de sécurité, l’ONU, l’Afrique et l’Union africaine et a souligné l’attachement, le partage des difficultés et le souhait du Vietnam de promouvoir ses liens avec les pays africains, a-t-il observé.

Le discours et les propositions du président Nguyên Xuân Phuc lors du débat ont également été plébiscités par les dirigeants des pays membres et des organisations participantes, a ajouté le vice-ministre.

A travers cet événement, le Vietnam a une fois de plus démontré et promu son rôle, ses responsabilités et ses contributions actives en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, suite à son succès à la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en avril 2021, a relevé le vice-ministre.

Forts de ces résultats et ces significations, nous sommes fondés à croire que Vietnam continuera à performer avec brio au Conseil de sécurité de l’ONU au cours des mois restants du mandat 2020-2021, a-t-il plaidé.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo : VNA

Le Vietnam entretient de bonnes relations d’amitié avec tous les pays africains, bâties sur une base solide de la politique de solidarité entre les mouvements de libération nationale et de décolonisation en 1950-1960. À l’aube du 21e siècle, la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et les pays africains s’est constamment consolidée et développée dans plusieurs domaines, a-t-il affirmé.

Ces bonnes relations politiques constituent un capital précieux et ont créé une impulsion pour promouvoir la coopération dans l’économie, le commerce et d’autres domaines importants entre le Vietnam et les pays africains. Le Vietnam et les pays africains coopèrent toujours étroitement et se soutiennent mutuellement dans les forums multilatéraux, y compris l’ONU, a-t-il souligné.

Bien que l’échelle de la coopération entre le Vietnam et les pays africains soit encore modeste, le potentiel et les besoins de coopération entre les deux parties sont très importants, a-t-il noté.

Le vice-ministre a exprimé sa conviction que la coopération multiforme entre les deux parties continuera à s’approfondir davantage, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement de chaque partie ainsi que de chaque région. – VNA