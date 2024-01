Hanoi (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) a déclaré qu’il intensifiera la transformation numérique et maintiendra le fonctionnement du système de surveillance en ligne de l’exploitation et de l’utilisation de l’eau pour environ 600 projets qu’il a autorisés en 2024.

Cette démarche vise à garantir une gestion, une exploitation et une protection efficaces des ressources en eau en ligne sur la base d’une gouvernance intelligente.



Le directeur du Département de gestion des ressources en eau dudit ministère, Châu Trân Vinh, a déclaré que cette année, le département et les unités concernées élaboreront et soumettra pour approbation trois décrets et quatre circulaires guidant la mise en œuvre de la loi sur les ressources en eau 2023.



