Hanoi (VNA) - Le 16 juin a été officiellement choisi comme Journée sans liquidités par la Banque d'État du Vietnam (BEV), l'association de commerce électronique (VECOM) et la Société par actions de paiement national (Napas).

En vue de faire écho à cet événement, une série de banques, supermarchés et centres commerciaux ont encouragé les consommateurs à faire des achats et effectuer des transactions sans liquidité, via une gamme d'incitations comme remboursements, réduction des prix, livraison gratuite, remise de vouchers.

Nguyên Kim Anh, gouverneur adjoint de la BEV, a déclaré que la promotion du paiement en ligne au profit d'une société sans numéraire est une tendance de développement inévitable dans le contexte de 4e révolution industrielle, contribuant à la fois à favoriser la croissance économique et à soutenir la mise en œuvre d’une stratégie financière globale reposant sur l’universalisation des services banco-financiers.

Un système de paiement sans espèces représente de nombreux avantages aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs. Les entreprises qui passent aux paiements électroniques peuvent réduire les heures de la main-d’œuvre et accroître leurs revenus. Pour les consommateurs, les règlements sans monnaie sont très pratiques. Ce type de paiement offre rapidité et sécurité.

Le gouvernement a également tiré parti du passage aux paiements électroniques, contribuant à renforcer la transparence de l'économie, à réduire les activités économiques souterraines, à améliorer la capacité d’accès et d’utilisation des services bancaires et financiers de tous les habitants.

Un projet de développement des moyens de paiement sans espèces au Vietnam pour la période 2016-2020 a été adopté par le gouvernement, dans le but d'abaisser la part des transactions en liquides.

La BEV a continué d'améliorer le cadre juridique et les politiques en matière de règlement, de recommander aux organisations de crédits d’augmenter les investissements, de développer les infrastructures de paiement, de renforcer la sécurité et la protection des clients, d’appliquer des technologies et méthodes de paiement modernes et aussi de promouvoir la sensibilisation sur le paiement sans espèces.

Au 31 mars 2019, le nombre de transactions financières via Internet et via le téléphone portable ont augmenté respectivement de 66% et de 98% par rapport à la même période de 2018.

Les paiements sans numéraire dans le secteur public sont constamment développés. À l'heure actuelle, environ 50 banques ont accepté la coordination avec les secteurs fiscal et douanier dans les 63 villes et provinces et 768 districts dans la collecte de taxes électroniques. 95% des recettes douanières sont réalisées par le biais des banques; 99% des entreprises sont assujetties à une taxe électronique. -VNA