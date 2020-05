Hanoi (VNA) - Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viet, a réaffirmé jeudi 28 mai que toutes les activités sans autorisation du Vietnam dans ses archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys) sont nulles et non avenues.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viet. Photo : VNA

Le Vietnam avait affirmé à plusieurs reprises, il dispose de preuves historiques et fondements juridiques suffisants pour affirmer sa souveraineté territoriale incontestable sur les ensembles d’îles susmentionnés conformément au droit international, a-t-il déclaré.Le diplomate a fait cette déclaration en réponse aux questions des journalistes sur les activités illégales de la Chine telles que l’extraction de sable et la culture de légumes à l’aide de nouvelles technologies sur l’île de Phu Lâm (Woody), dans l’archipel de Hoàng Sa.Toutes les activités sans la permission du Vietnam dans ces archipels sont nulles et non avenues, a souligné le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères.Les activités de toute partie dans ces deux archipels et les zones sur lesquelles le Vietnam a ses droits souverains et sa juridiction en Mer Orientale constituent des violations de la souveraineté et des droits souverains du pays, ainsi que du droit international, a-t-il encore indiqué. – VNA