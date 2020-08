Photo d'illustration: VNA



Hanoï, 31 juillet (VNA) - Le Vietnam a enregistré 37 nouveaux cas positifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 le 31 juillet, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Parmi eux, 26 sont des cas importés qui ont été mis en quarantaine après leur arrivée, trois à Ho Chi Minh-Ville et huit dans la province centrale de Quang Nam.Parmi les cas importés, six patients sont des membres d'équipage vietnamiens d'un pétrolier qui est entré dans le port de Vung Tau le 28 juillet après s'être rendu au Qatar, en Inde et à Singapour.Les autres cas importés ont été transportés depuis la Guinée équatoriale sur le vol VN6 de Vietnam Airlines qui a atterri à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï le 29 juillet.Le Vietnam a jusqu'à présent confirmé 546 cas d’infection, dont 302 sont des cas importés et 104 autres sont liées à l'épidémie dans la ville centrale de Da Nang depuis le 25 juillet.Le 31 juillet, le pays a signalé son premier décès lié au COVID-19, un homme de 70 ans souffrant de comorbidités multiples.Le même jour, quatre personnes ont été annoncées guéries à l’hôpital national des maladies tropicales du district de Dong Anh à Hanoi, portant le nombre total de guérisons à 373, soit 68,3%.53 767 personnes qui ont eu des contacts étroits avec des patients atteints du COVID-19 ou qui sont entrées de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 619 dans les hôpitaux, 38 625 dans des installations de quarantaine concentrées et 38 523 à domicile. -VNA