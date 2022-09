La Havane (VNA) – Le Vietnam veut se renseigner sur des expériences cubaines dans la gestion des relations avec l’Église catholique et le Vatican, l’élargissement de la coopération bilatérale et l’échange d’informations dans les affaires religieuses, a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang.

Le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang (à gauche) et le secrétaire du Comité central du PCC et chef de son département idéologique Rogelio Polanco Fuentes. Photo : VNA

Le responsable, également président du Comité gouvernemental des affaires religieuses, a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec Caridad Diego Bello, chef du Bureau des affaires religieuses du Parti communiste cubain (PCC), alors qu’il était en visite dans le pays du 17 au 22 septembre.Les religions vivent en harmonie au Vietnam, les fidèles contribuant activement à la construction et au développement nationaux, a-t-il fait savoir.Le Parti et l’État vietnamiens ont poursuivi des politiques cohérentes visant à garantir la liberté et l’égalité religieuses, à promouvoir les valeurs culturelles et éthiques de toutes les religions et à utiliser les ressources créées par les dignitaires et fidèles religieux pour développer le pays, a-t-il indiqué.Le responsable a exhorté les deux parties à intensifier davantage les échanges de délégations de haut niveau et a demandé au Bureau des affaires religieuses du PCC de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne de Cuba pour pratiquer ses croyances et religions traditionnelles.Il a également eu une réunion avec le chef du Département de la politique des cadres du PCC, Humberto Camilo Hernández Suárez, avec au menu des points marquants de la coopération entre le ministère vietnamien de l’Intérieur et le département cubain.Les deux parties ont signé des accords dans les domaines de la gestion des archives et des documents et de la formation du personnel.Vu Chiên Thang a ensuite rendu une visite de courtoisie à Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du Comité central du PCC et chef de son département idéologique.Les deux hommes ont discuté du partenariat dans l’organisation et la formation du personnel et des réformes de l’administration publique entre les deux pays. Ils ont également parlé de la situation et des politiques religieuses ainsi que de l’expérience de la gestion religieuse de l’État. – VNA