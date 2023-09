Pékin (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, président du Comité national pour la prévention et la lutte contre le sida, la drogue et la prostitution, a participé le 6 septembre en Chine à la 14e réunion des présidents des comités nationaux dans le cadre du protocole d'accord du Mékong sur la lutte contre la drogue conclu en 1993.Dans son discours, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a insisté sur les efforts du Vietnam dans la lutte contre la drogue, notamment ceux pour renforcer l’application de la loi, l’éducation à la prévention de l’abus de drogues, ainsi que la coopération internationale..., affirmant que le Vietnam poursuivait l’objectif à long terme de parvenir à une zone sans drogue.Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré espérer que l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) continuerait à promouvoir son rôle dans l’élaboration de programmes de coopération régionale et de gestion et utilisation efficaces des ressources... Il a affirmé la volonté du Vietnam et son engagement de renforcer la coopération avec l’ONUDC, les pays de la sous-région du Mékong et du monde dans la prévention et la lutte contre la drogue pour la paix, la stablité, le développement, la prospérité et l’édification d’une zone sans drogue.Auparavant, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang avait visité le Centre des services administratifs publics de Pékin, officiellement inauguré en novembre 2015.-VNA