Réunion des hauts officiels de l’ASEAN avant le 35e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 35e Sommet de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et conférences connexes ont lieu du 2 au 4 novembre en Thaïlande.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a indiqué que lors de ce Sommet, le Vietnam recevrait de la Thaïlande la présidence tournante de l’association régionale.

Il s’agira d’un événement important car le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc annoncera le thème de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020, ainsi que les priorités de la coopération régionale l’année prochaine, a-t-il souligné.

S’agissant des contributions du Vietnam à l’ASEAN ces derniers temps, l’ambassadeur Tran Duc Binh a affirmé la coopération active de son pays avec les autres membres du bloc régional dans la mise en œuvre des conventions et plans de coopération importants, en vue d’atteindre les objectifs fixés pour 2019 et de continuer d’édifier la Communauté de l’ASEAN sur les trois piliers (politique-sécurité, économie, culture-société).

Le diplomate a également rappelé les efforts de Hanoï pour accélérer les négociations de l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), contribuer aux pourparlers entre l’ASEAN et la Chine sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC). Il a en outre souligné les contributions du Vietnam aux célébrations des 45 ans du partenariat ASEAN-Japon, en tant que pays coordinateur des relations entre les deux parties.

A sa présidence de l’ASEAN en 2020, le Vietnam s’efforcera de maintenir le développement de l’ASEAN, de promouvoir la solidarité et l’unité en son sein, de développer son rôle central dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, d’élargir et consolider les acquis déjà obtenus, a déclaré Tran Duc Binh. -VNA