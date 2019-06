Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et le président du groupe Hyosung, Cho Hyun-joon. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Lors de la première journée de sa visite de travail en République de Corée, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a rencontré le 19 juin des dirigeants de plusieurs groupes sud-coréens.



Il a rencontré Cho Hyun-joon, président du groupe Hyosung, l’un des plus grands investisseurs sud-coréens au Vietnam avec un capital enregistré total de 3 milliards de dollars. En 2018, le chiffre d’affaires de Hyosung au Vietnam a atteint 2 milliards de dollars. Ses projets emploient environ 7.000 travailleurs locaux.



Le président de Hyosung a manifesté son intérêt pour la construction d’infrastructures dans les provinces de Quang Nam (Centre) et Dong Nai (Sud), où sont mis en œuvre plusieurs de ses projets. Selon lui, l’accélération de la construction des infrastructures importantes favorisera davantage les activités des investisseurs.



Appréciant les investissements de Hyosung au Vietnam, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé le soutien du gouvernement vietnamien aux propositions du groupe sud-coréen. Il a promis de charger les organes compétents de contrôler les travaux et de les rapporter au Premier ministre.



De son côté, le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin, a souhaité que le gouvernement vietnamien aide à lever les obstacles auxquels sont confrontés les projets EcoSmartCity Thu Thiem et Hanoi Lotte Mall. Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a assuré que le gouvernement vietnamien chercherait à régler ces difficultés rapidement et à créer des conditions favorables aux investisseurs sud-coréens.



Lotte a investi 3,3 milliards de dollars au Vietnam, dans les secteurs de l’immobilier, de la grande distribution, du divertissement et de l’alimentation… Lotte travaille avec Hanoï pour présenter en 2019 des produits agricoles vietnamiens dans son réseau en République de Corée. Le groupe a par ailleurs promis d’octroyer 10 milliards de dollars au Fonds de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes du Vietnam.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a également rencontré les présidents des groupes Hanwha et GS E&C, qui sont spécialisés dans les carburants pour l’aviation, l’industrie de défense, la construction, l’immobilier et l’énergie. Il a en outre eu des rencontres avec des dirigeants de fonds sud-coréens d’investissement dans l’immobilier.



Le même jour, Vuong Dinh Hue a assisté à la signature d’une convention de coopération stratégique entre le groupe vietnamien An Phat Holdings et la société sud-coréenne TLC concernant le lancement d’un projet de production de matériaux biodégradables au Vietnam, dont la valeur serait de 100 millions de dollars.



Toujours mercredi, le vice-Premier ministre a eu une rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam en République de Corée et des Vietnamiens vivant dans ce pays.



La République de Corée est actuellement le plus grand investisseur au Vietnam et son 2e bailleur d’aide publique au développement (APD). Le Vietnam est le 4e partenaire commercial de la République de Corée. Les deux pays ont signé un mémorandum de coopération dans le commerce pour 2018-2020, afin de porter leurs échanges commerciaux à 100 milliards de dollars. -VNA