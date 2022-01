Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement vient de publier un document demandant aux ministères, aux organes compétents, aux Comités populaires provinciaux d’organiser des événements à l’occasion de la « Journée mondiale des zones humides » (2 février).

Le ministère leur a proposé d'organiser une série d'activités, notamment des cérémonies, concours, expositions et mouvements pour sensibiliser les gens aux valeurs et à l'importance des zones humides pour la vie humaine et la nature, appeler tous les gens à s'engager en faveur de leur protection et de leur utilisation durable, et à renforcer leur gestion et leur restauration.

Célébrée tous les ans le 2 février, la Journée mondiale des zones humides vise à sensibiliser à ces écosystèmes. Cette journée marque également l’anniversaire de la Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar), adoptée en tant que traité international en 1971. Le Vietnam a été le premier pays d'Asie du Sud-Est à être devenu, en 1989, membre de la Convention de Ramsar.

Cette année 2022, la célébration de la Journée mondiale des zones humides revêt une importance particulière. En effet, le 30 août 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 75/317 proclamant le 2 février « Journée mondiale des zones humides ».

L’édition 2022 aura pour thème « Agir pour les zones humides, c’est agir pour la nature et les humains ». Elle entend souligner à quel point il est important de veiller à ce que les zones humides soient conservées et utilisées de manière raisonnée et durable. -VNA