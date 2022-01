Quai Nha Rong, Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La coopération et la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde, la promotion du soft power culturel, le renforcement de la position du pays sur la scène internationale, constituent l’un des objectifs de la Stratégie de développement culturel pour 2030.



Ces dernières années, de grands efforts ont été déployés pour promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple.



En 2021, le Vietnam a participé à l’Expo 2020 Dubaï et cela a marqué la 7e fois que le pays participé au plus grand rassemblement culturel du monde. Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a affirmé que le Pavillon Vietnam à l’Expo 2020 Dubaï illustrait l'engagement ferme et les grands efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir l'image du pays, les valeurs culturelles et la créativité des Vietnamiens.



Dans le contexte de crise sanitaire, l’Administration nationale du Tourisme (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a cherché à multiplier les activités de promotion du tourisme sur les plateformes numériques.

Baie de Ha Long, province de Quang Ninh. Photo : VNA



Le clip “Live fully in Vietnam” a été lancé au moment où le Vietnam accueillait de premiers groupes de touristes étrangers dans le cadre du programme pilote de passeports vaccinaux, marquant une avancée dans les efforts de redressement de "l’industrie sans fumée".



Selon de nombreux experts, le développement des relations extérieures et la diplomatie culturelle contribuent à promouvoir l’image du Vietnam et de sa culture. Ces dernières années, des journées, semaines et fêtes de la culture vietnamienne ont été organisées dans de nombreux pays. En outre, les ambassadeurs culturels se sont efforcés de renforcer les liens entre le Vietnam et d’autres pays.

Grotte de Son Doong, province de Quang Binh. Photo : VNA



La Stratégie de développement des industries culturelles au Vietnam pour 2020, vision pour 2030, vise à promouvoir le développement des industries culturelles associées à la promotion de l'image du pays et de son peuple, contribuant à la conservation et au développement de l'identité culturelle nationale dans le processus d’intégration et de coopération nationales.-VNA