Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a affirmé au ministre britannique et président de la conférence de l’ONU sur le climat (COP26) Alok Kumar Sharma la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération énergétique et de matérialiser ses engagements lors de la COP26.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre et président de la conférence de l’ONU Alok Kumar Sharma. Photo : congthuong.vn



Le responsable vietnamien a fait savoir que son ministère continue de finaliser la Planification de l’électricité VIII pour se conformer aux engagements tels que l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 et la déclaration de transition du charbon vers l’énergie propre.

Ceci étant, le Vietnam a besoin d’un soutien international avec des prêts concessionnels très importants pour assurer la mise en œuvre efficace de solutions qui à la fois garantissent la sécurité énergétique nationale et contribuent efficacement à l’objectif de zéro émission nette en 2050, a-t-il dit.



En particulier, pour les projets d’investissement visant à développer les énergies propres et les énergies renouvelables, le ministère de l’Industrie et du Commerce privilégie toujours le soutien sur la base de l’efficacité économique et sociale, conformément à la planification générale, dans le respect des réglementations légales en vigueur, a-t-il ajouté.



Selon le ministre Nguyên Hông Diên, les investissements totaux pour les sources et les réseaux d’électricité prévus par le plan de décembre 2021 est de 135,9 milliards de dollars sur la période 2021-2030 (121,79 milliards pour les sources et 14,12 milliards de dollars pour les réseaux), soit environ 28,9 milliards de dollars d’économie par rapport au plan de mars 2021.



Le secteur s’est fixé l’objectif d’une production d’électricité au charbon de 38,8 GW d’ici à 2030, soit une hausse de 18GW par rapport à aujourd’hui et presque aucune augmentation jusqu’en 2045.



Au cours de la période 2031-2045, les investissements totaux pour les sources et les réseaux d’électricité selon le plan de décembre 2021 s’établiront à 241,51 milliards de dollars (230,07 milliards pour les sources et 11,44 milliards pour les réseaux), soit environ 4,2 milliards de dollars d’économie comparé au plan de mars 2021.



Reconnaissant les efforts du Vietnam dans la Planification de l’électricité VIII et le développement des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, Alok Kumar Sharma a souhaité que le ministère de l’Industrie et du Commerce soutienne les projets d’énergie renouvelable, y compris le projet éolien offshore Thang Long d’Enterprize Energy.



Concernant le besoin financier important pour mettre en œuvre la Planification de l’électricité VIII conformément à l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050, il a exhorté le Vietnam à mobiliser des ressources financières publiques et privées pour mettre en œuvre des engagements pris à la COP26 à investir dans projets d’infrastructures vertes.



Le ministre Nguyên Hông Diên a demandé au président de la COP26 de mettre en relation et d’aider les entreprises d’électricité vietnamiennes à accéder aux ressources financières britanniques et internationales.



En outre, le Vietnam espère également recevoir un soutien technique des pays avancés pour étudier des scénarios de limitation de la construction de centrales électriques au charbon, déployer des activités de contrôle des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie et le commerce, des mécanismes de tarification du carbone et le marché concurrentiel de détail de l’électricité. – VNA