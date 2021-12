Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a pris de nombreuses mesures ces dernières années et a réalisé des progrès notables dans la promotion de l'égalité des sexes et la garantie des droits des femmes issues de minorités ethniques.

Le pays a développé un cadre juridique national assez progressiste pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, y compris des politiques appliquées dans les zones peuplées de minorités ethniques.

La loi sur l'égalité des sexes (2006), la stratégie nationale pour la période 2011-2020 et les programmes nationaux à cet égard pour les périodes 2011-2015 et 2016-2020 contiennent des dispositions visant à garantir les droits des femmes des ethnies minoritaires.

En outre, les projets visant à minimiser les mariages d'enfants et les mariages consanguins chez les minorités ethniques au cours de la période 2015-2025, à promouvoir l’égalité des sexes au sein des minorités ethniques pour 2018-2025 et accélérer le développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques, ont également été lancés.

Plus récemment, le 14 octobre 2021, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a signé la décision N°1719/QD-TTg approuvant le Programme cible national de développement socio-économique dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période 2021-2030 dont la première phase est mise en œuvre de 2021 à 2025.

Les rapports « Données sur les femmes et hommes issus de minorités ethniques au Vietnam en 2015-2019 » et « Note d'orientation sur les questions de genre dans les régions peuplées de minorités ethniques», publiés par l’ONU Femmes, l'Institut du travail et des sciences sociales (revelant du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales) et le Département des minorités ethniques (Comité des affaires ethniques du gouvernement), sous les auspices de l'ambassade d'Irlande à Hanoï, ont montré les réalisations exceptionnelles du Vietnam en la matière.

Selon ces rapports, le taux de mariage d'enfants a diminué de 4,7%. Le taux de foyers issus de minorités ethniques disposant d'une connexion Internet (wifi, câble ou 3G) a été multiplié par 9,4, passant de 6,5 % en 2015 à 61,3 % en 2019. Le revenu mensuel moyen d’un membre de minorités ethniques en 2018 a augmenté de 1,8 fois par rapport à 2014.

Le taux de scolarisation des enfants des minorités ethniques a augmenté de 15,2 % entre 2015 et 2019. Le pourcentage de membres des minorités ethniques participant à l'assurance-maladie a atteint 93,5%, où il n'y avait aucune différence entre les hommes et femmes.

Cependant, les femmes des minorités ethniques sont confrontées encore à des difficultés dans l’accès à des fruits du développement. Selon le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes, les femmes issues de minorités ethniques n'ont pas un accès égal aux ressources foncières et financières.

En outre, les stéréotypes traditionnels sur les rôles hommes-femmes rendent difficile pour les femmes des minorités ethniques l'accès aux marchés et la prise de décisions liées aux moyens de subsistance. En partie à cause des barrières de connaissances, les femmes des minorités ethniques ont souvent peu d'informations sur leurs droits à participer et à bénéficier des programmes de soutien au développement de la production locale. -VNA