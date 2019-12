Conférence pour faire le bilan lors d'une campagne de communication sur l'égalité des sexes et la prévention de la violence , tenue le 19 décembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a accompli de grandes réalisations dans la promotion de l'égalité des sexes et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants.



La vice-directrice nationale de KOICA au Vietnam, Rah Mi-hye, a fait cette affirmation lors d'une conférence pour faire le bilan lors d'une campagne de communication sur l'égalité des sexes et la prévention de la violence tenue le 19 décembre à Hanoï.



Elle a également apprécié la décision du gouvernement vietnamien de publier une loi sur l'égalité des sexes et une stratégie nationale sur l'égalité des sexes.



La prévention de la violence basée sur le genre a reçu une grande réponse des ministères, des secteurs, des localités et des organisations sociales au Vietnam, a-t-elle déclaré.



La KOICA continuera de collaborer avec le Vietnam pour mener des activités de protection des droits des femmes et des filles, favorisant ainsi la coopération entre les deux pays, a-t-elle souligné.



En 2016, le gouvernement vietnamien a officiellement confié au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la tâche de coordonner avec d'autres ministères, secteurs et localités afin de lancer le Mois d’action pour l'égalité des sexes et de la prévention de la violence sexiste (15 novembre - 15 décembre).



Selon le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Van Thanh, la campagne de communication a contribué à sensibiliser le public à la question, et lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. -VNA