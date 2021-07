COVIVAC est un vaccin développé par l'Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux, l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, la Faculté de médecine de Hanoï et des organisations internationales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'efforce de produire au moins un vaccin anti-COVID-19 en 2021, a déclaré le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan.

Lors d’une réunion du Groupe de travail spécial sur la recherche des essais cliniques et le développement de vaccins contre le COVID-19, tenue le 17 juillet, M. Thuan a déclaré que le Premier ministre avait invité des experts de l'OMS à soutenir le Vietnam dans la recherche, la production de vaccins afin que le Vietnam puisse rapidement produire ses propres vaccins pour répondre aux besoins de la population.

Selon M. Thuan, parallèlement à la promotion de la recherche et de la production de vaccins au pays, le Vietnam a également fait des efforts pour négocier avec des partenaires étrangers pour disposer d'un vaccin pour la vaccination des populations. En même temps, le Vietnam a également négocié avec de nombreux partenaires sur le transfert de technologie pour la production de vaccins.

Le ministère de la Santé soumettra bientôt au gouvernement un plan d'utilisation du budget du Fonds de vaccins anti-COVID-19 pour soutenir la mise en œuvre des essais cliniques de la 3e phase pour les vaccins produits au pays et le transfert de technologies.

Auparavant, le 14 juillet, le ministère de la Santé avait décidé de créer un Groupe de travail spécial sur la recherche des essais cliniques et le développement de vaccins contre le COVID-19, chargé par M. Thuan.



Le ministère de la Santé avait organisé le 7 juillet un séminaire scientifique pour promouvoir la recherche, le transfert de technologie et la production nationale de vaccins COVID-19. Présent au séminaire, M. Thuan a souligné que le développement de vaccins devait avoir des solutions adaptées à la situation actuelle au pays et aussi pour faire face aux variants du coronavirus. - VNA