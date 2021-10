Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le Vietnam s'est toujours efforcé de contribuer au développement du partenariat stratégique et de la coopération mutuellement bénéfique entre l'ASEAN et la Russie, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 4e sommet ASEAN-Russie commémorant le 30e anniversaire des relations bilatérales, tenu virtuellement le 28 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 4e sommet ASEAN-Russie. Photo : VNA



L’événement a réuni les dirigeants des pays de l’ASEAN, le secrétaire général de l’Association et le président russe Vladimir Poutine.

L'ASEAN et la Russie devraient optimiser les canaux de connexion existants tels que le Conseil commercial ASEAN-Russie, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg et le Forum économique de l'Est, pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement, et aider leurs entreprises à accéder à leurs marchés respectifs, a déclaré le Premier ministre vietnamien.



Il a également proposé que la Russie intensifie sa coopération dans des domaines tels que l'énergie, le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables, vers des objectifs verts et le développement durable.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait l'éloge du rôle et des contributions actives de la Russie au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région, et a exprimé son espoir que la Russie s'engagera plus activement dans les forums dirigés par l'ASEAN, et soutiendra davantage la centralité et les efforts du bloc dans stimuler le dialogue, la coopération, l'instauration de la confiance et le respect de la loi, répondre efficacement aux défis émergents et maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région, y compris la sécurité et la sûreté de la navigation maritile et aérienne en Mer Orientale.



Lors de la réunion, l'ASEAN et la Russie ont convenu de coopérer étroitement dans le combat contre le COVID-19 et de coordonner leurs efforts pour distribuer des vaccins de manière sûre, efficace et équitable aux résidents de la région.



Les deux parties renforceront la coopération, le dialogue et le partage d'informations concernant la réponse aux défis de sécurité, et contribueront à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales via des mécanismes tels que la consultation ASEAN-Russie des hauts représentants pour les questions de sécurité et le dialogue ASEAN-Russie sur les questions liées à la sécurité des technologies de l’information.



Le président russe Vladimir Poutine a souligné que l'ASEAN est le partenaire stratégique fiable de la Russie et que la Russie est disposée à aider le bloc à lutter contre le COVID-19 et à atténuer ses impacts socio-économiques.



La Russie continuera de participer activement aux forums dirigés par l'ASEAN et de soutenir la centralité de l'Association ainsi que ses efforts pour promouvoir le dialogue, la coopération et l'instauration de la confiance, a-t-il affirmé.



Pour les questions régionales et internationales, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité et d'assurer la sécurité et la sûreté dans la région.



Ils se sont également engagés à œuvrer pour des objectifs communs de respect du droit international, de promotion du multilatéralisme et d'instauration d'un ordre régional et international fondé sur des règles.



À l’issue du sommet, a été adoptée une Déclaration ASEAN-Russie sur l’édification d’une région pacifique, stable et durable et une autre Déclaration concernant la lutte contre les stupéfiants au niveau mondial. - VNA