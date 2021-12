Hanoi (VNA) - Un plan d’action national sur la conservation et l’utilisation durable des zones humides pour la période 2021-2030 a été publié, la priorité étant donnée à la récupération d’importantes zones humides en cours de dégradation.

Les zones humides contribuent à l'équilibre écologique et sont vitales pour la vie humaine. Photo: vneconomy.vn

Le plan vise à compléter l’enquête, les statistiques et l’inventaire de la base de données des zones humides au niveau national.

Il vise également à passer de 13 sites Ramsar internationalement reconnus à 15 sites d’ici 2030, conformément à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar).

D’ici 2030, au moins 25% des zones humides importantes qui se dégradent devraient être restaurées.

Le plan donne la priorité à la restauration des écosystèmes en dégradation dans les réserves de zones humides (sites Ramsar), les forêts de Melaleuca, les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers marins ; tout en mettant en œuvre des programmes pour surveiller les menaces et évaluer leur impact sur les zones humides importantes, en particulier les zones humides importantes vulnérables.

Les zones humides du Vietnam couvrent une superficie d’environ 12 millions d’hectares. Photo: VNA

Des modèles de moyens d’existence durables et des modèles de conservation et d’utilisation durable des zones humides importantes seront construits et mis en œuvre, des modèles efficaces devront être multipliés.

Le plan déploiera à titre expérimental les modèles de cogestion avec la participation d’entreprises, de communautés locales pour certaines zones humides importantes et mettra en œuvre des mécanismes de partage des avantages des ressources des zones humides. – VNA