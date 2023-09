Nguyên Dinh Bac (maillot rouge, N°15). Photo: VNA



Phu Tho (VNA) - Le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans 2024 après son match nul 2-2 devant Singapour lors de son dernier match des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans, le 12 septembre, dans la province de Phu Tho (Nord).

L’équipe vietnamienne a prôné un jeu offensif. Cependant les jeunes vietnamiens ont raté beaucoup d’occasion.

Avec sept points, le Vietnam occupe la tête du groupe C avec le Yémen, Singapour et Guam et se qualifie pour la phase finale.

Le sélectionneur Philippe Troussier. Photo: VNA



Après le match, le sélectionneur Philippe Troussier a déclaré à la presse que son objectif serait d'aider l'équipe à marquer plus de buts.



Le Vietnam a participé quatre fois consécutives à la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football (AFC). Le pays a remporté la deuxième place en 2018 et s'est qualifié pour les quarts de finale en 2022.

La phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2024 se tiendra du 15 avril au 3 mai 2024. Les trois meilleures équipes seront éligibles pour les Jeux olympiques de Paris 2024. – VNA