Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, prononce un discours lors de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) à Genève, en Suisse. Photo: VNA



Genève (VNA) - Le 26 février, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a participé à la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) à Genève, en Suisse.



Dans son discours prononcé lors de la session, le ministre Bui Thanh Son a déclaré que les droits de l’homme ne pouvaient être mieux garantis que lorsque la paix, la stabilité, le droit international étaient maintenus et respectés, que l’État plaçait les personnes au centre de toutes les politiques et assurait un développement inclusif et durable.



Le ministre Bui Thanh Son a suggéré au Conseil des droits de l'homme de prêter attention à la promotion de la mise en œuvre de la résolution 52/19 proposée par le Vietnam, d’appeler les pays à promouvoir le respect et la compréhension mutuels, la tolérance et l'inclusion, et respecter les différences, le dialogue et la coopération.



Soulignant les efforts du Vietnam en matière de protection des droits de l'homme, le ministre Bui Thanh Son a réaffirmé les priorités du Vietnam lors de sa participation au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notamment la protection des groupes vulnérables, l'égalité des sexes, la transformation numérique et les droits de l'homme.



Selon lui, lors de la 56e session en juin prochain, le Vietnam proposera une résolution annuelle sur la garantie des droits de l'homme dans le contexte du changement climatique. Par ailleurs, le Vietnam a soumis son rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU), et le pays a complètement mis en œuvre près de 90 % des recommandations reçues en 2019.



Afin de poursuivre les contributions positives du pays et son engagement fort, le ministre Bui Thanh Son a annoncé que le Vietnam se présentait comme candidat au poste de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2026-2028, appelant le soutien des pays à la candidature vietnamienne. -VNA