Hanoi (VNA) – Le Vietnam se prépare à délivrer le passeport aux personnes complètement vaccinées avec l’un des vaccins contre le Covid-19 autorisés par le ministère de la Santé, a-t-on appris d’une visioconférence tenue lundi 4 avril à Hanoi.

Le passeport vaccinal contient 11 champs d’informations à remplir. Photo : VNA



Les établissements de vaccination à travers le pays s’apprêtent à signer numériquement le certificat de vaccination contre le Covid-19 à partir du 8 avril 2022 afin que le ministère de la Santé délivre le passeport vaccinal aux personnes éligibles à partir du 15 avril 2022, selon le chef de l’Administration de la santé électronique relevant du ministère de la Santé, Dô Truong Duy.



Les personnes qui ont été complètement vaccinées et ont correctement rempli leur déclaration dont les données ont été introduites et vérifiées par la base de données nationales sur la population se verront délivrer un passeport vaccinal.



Vue de la visioconférence tenue lundi 4 avril à Hanoi.

Jusqu'à présent, la couverture vaccinale au Vietnam a atteint un niveau très élevé dans la région et le monde. Le Vietnam est actuellement l'un des six pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde, a fait savoir lors de la visioconférence le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân.

Jusqu’au 1er avril, le pays a administré plus de 206 millions de doses de vaccins. La quasi-totalité des personnes de 18 ans et plus en ont reçu une dose, 99% deux doses et environ 50% trois doses. Les chiffres ont atteint 99% et 94% respectivement pour les personnes de 12 à 17 ans. Les enfants de 5 ans à moins de 12 ans seront vaccinés au début avril.



Le passeport vaccinal sera visualisé sur l’application Carnet de santé électronique, PC-Covid ou consultés sur le portail du ministère de la Santé. Les personnes qui n’ont pas reçu de passeport vaccin en raison d’informations manquantes ou incorrectes doivent demander une mise à jour auprès du Centre de vaccination où elles ont été vaccinées.

Photo: VNA



Le colonel Phung Duc Thang, chef adjoint du Département de police pour la gestion administrative de l’ordre social relevant du ministère de la Sécurité publique, a fait savoir que la plateforme de gestion de la vaccination contre le Covid-19 a transmis les données de 154 millions d’injections, dont 112.569.288 vérifiées.



Les 41.431.113 injections restantes sont de fausses informations. Les unités concernées continueront d’assainir les données pour faire correspondre les informations de vaccination aux données de la base de données nationales sur la population. – VNA