Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Hanoï (VNA) - Le typhon Nakri devrait frapper, ce dimanche 10 novembre, des provinces du Centre du Vietnam, de Quang Ngai jusqu’à Khanh Hoa.



La Direction centrale contre les catastrophes naturelles s’est réunie ce vendredi matin, à Hanoï. Face aux évolutions imprévisibles de ce typhon, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a ordonné aux services compétents et aux localités de se préparer afin de limiter les éventuels dégâts dus aux pluies et aux inondations que la tempête pourrait engendrer. L’important est de protéger la population et les touristes sur les îles.



Actuellement, les provinces concernées ont appelé les bateaux de pêche à revenir sur la terre ferme et à trouver un abri sûr.



Toujours ce vendredi, la province de Khanh Hoa a ordonné la fermeture des écoles pendant deux jours, les 10 et 11 novembre, pour éviter le typhon.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé un télégramme sur les interventions d'urgence suite au typhon Nakri. -VNA