Hanoï (VNA) - Le Vietnam figure à la deuxième place sur les 100 pays sondés en termes d’efficacité dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et est un exemple à suivre, affirme le site américain d’information Business Insider.

Pour Guy Thwaites, infectiologue travaillant au Vietnam, le gouvernement vietnamien a réussi à freiner la propagation du virus en fermant les écoles et en limitant les vols internationaux.

Karmal Malhotra, coordonnateur de l’ONU au Vietnam affirme que la réussite du Vietnam tient en trois raisons majeures: le retraçage des personnes infectées et de leurs contacts, les tests de dépistage ciblés et une campagne de communication préventive efficace. Plutôt que de tester l’ensemble de la population, explique-t-il, le Vietnam a choisi de ne tester que les personnes susceptibles d’avoir été infectées; les frontières ont été fermées et une quarantaine a été imposée à toute personne entrant sur le territoire. -VOV/VNA