Le Forum de coopération Union européenne-Mékong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Académie diplomatique du Vietnam et la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam ont tenu, en ligne et en présentiel, le 16 mars, le Forum de coopération UE-Mékong.

C'est la première fois qu'un forum de coopération entre l'UE et les pays du bassin du Mékong est organisé au Vietnam, dans le but de discuter du soutien de l'UE dans la région ainsi que des opportunités et des défis de la coopération future UE-Mékong.



S'adressant à l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a réaffirmé que le Vietnam se félicitait de la participation des partenaires au développement, y compris l'UE, au développement durable de la sous-région du Mékong, exprimant l'espoir d'une coordination plus efficaces dans les temps à venir.



Le chef de la délégation de l'UE, l'ambassadeur Giorgio Aliberti, a souligné que de nombreux défis mondiaux et régionaux se posaient pour le bassin du Mékong, ajoutant que l'UE espérait s'associer à des partenaires pour trouver des solutions au changement climatique, à la sécurité des sources d'eau et à l'énergie propre, entre autres.



Depuis le siège de l'UE à Bruxelles, le directeur général pour l'Asie et le Pacifique du Service européen pour l'action extérieure, Gunnar Wiegand, a déclaré que l'UE souhaitait renforcer son implication dans la sous-région du Mékong et encouragerait les investissements verts dans la région ainsi que le soutien au rétablissement de la région dans la période post-pandémique.



Les discussions lors du forum ont souligné les contributions de l'UE et des pays membres au développement durable de la sous-région du Mékong au cours des dernières années.



Les pays du bassin du Mékong sont invités à orienter les modèles de développement vers une croissance inclusive et verte tandis que les partenaires doivent offrir un soutien pratique pour renforcer les mécanismes de gestion des sources d’eau dans la région. - VNA