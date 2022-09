La province de Binh Thuân (Centre) abrite 35 communautés ethniques différentes. Autorités et habitants rivalisent d’initiatives pour préserver et valoriser cette diversité culturelle.

Vivant dans les forêts et les montagnes du Tây Nguyên (Hauts-Plateaux du Centre), les ethnies minoritaire Bahnar, Edé, Co Tu, M’nông, Gia Rai et Ma considèrent les gongs comme leurs trésors, leurs voix.