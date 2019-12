Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien est toujours résolu à œuvrer pour la bonne réalisation de l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU, a déclaré mercredi 11 décembre à Hanoi le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et la la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Weisen. Photo : VNA

En recevant la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Weisen, il a déclaré que le gouvernement vietnamien préconise d’intégrer les objectifs de développement durable dans chaque stratégie et programme de développement national.Vu Duc Dam a également ajouté que dans le temps à venir, le Vietnam continuera de renforcer la prise de conscience de l’ensemble de la société et de mobiliser la participation de toutes les parties concernées dans ce travail.Alors que le Vietnam assumera les rôles de président de l’ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, outre la question du changement climatique, le gouvernement propose au PNUD d’aider à étudier et à mettre en œuvre des activités pour promouvoir les priorités du Vietnam à l’ONU.Il a également fait l’éloge de la coopération et de l’assistance de l’ONU en général et du PNUD en particulier au Vietnam au cours des 40 dernières années, soulignant que les programmes d’assistance sont décrits comme étant bien mis en œuvre et efficaces, apportant des contributions positives à la construction et à la mise en œuvre de la politique de réforme au Vietnam.La responsable du PNUD a pour sa part informé son hôte d’un certain nombre de contenus du rapport mondial du PNUD sur le développement humain.Quant au Vietnam, l’indice de développement humain augmente chaque année, s’établissant à 0,693 l’année dernière, plaçant le pays au 118e rang sur 193 pays et territoires, l’espérance de vie est de 75,3 ans, la scolarité de 12,7 ans et l’écart de revenu de 18,1%, le plus bas niveau du groupe. - VNA