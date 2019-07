La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang (Photo: VNA)

Hanoi, 16 juillet (VNA) - Le 16 juillet, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a réaffirmé la détermination du Vietnam à lutter pacifiquement contre les violations de sa souveraineté, de ses droits souverains et de sa juridiction sur ses zones maritimes.



Elle a fait cette remarque en réponse à la question de journalistes vietnamiens et étrangers sur les récents développements en mer Orientale.



La porte-parole Le Thi Thu Hang a réitéré que: «Le Vietnam a la souveraineté, les droits souverains et la juridiction sur les zones maritimes de la mer Orientale spécifiés conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, à laquelle le Vietnam et les pays riverains de la Mer Orientale sont des parties. "



"Par conséquent, toutes les activités des autres pays dans les zones maritimes vietnamiennes doivent être conformes à la réglementation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et à la loi vietnamienne", a-t-elle déclaré, notant que sans la permission du Vietnam, toutes les activités de pays étrangers dans ses eaux sont sans valeur et les violent ainsi que le droit international et l'UNCLOS de 1982.



La porte-parole a souligné que le Vietnam poursuivait une politique constante et était résolu contre toute action portant atteinte à sa souveraineté, à ses droits souverains et à sa juridiction sur ses zones maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Elle a ajouté: "Le Vietnam attache la plus grande importance à la paix, à l'amitié, à la coopération et à la bonne volonté, et est prêt à résoudre les différends par des mesures pacifiques."



Récemment, le pays a pris de manière synchrone des mesures pacifiques pour régler les problèmes et demander aux étrangers de respecter leurs zones maritimes ainsi que leurs droits et leurs intérêts légitimes dans les eaux, et de ne pas prendre de mesures compliquant la situation.



Les forces compétentes vietnamiennes en mer exercent la souveraineté, les droits souverains et la juridiction de manière pacifique et en conformité avec la loi pour la défense des eaux du pays, a ajouté la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA