Le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (droite) reçoit l'ambassadeur de la République de Corée Park Noh-wan au Vietnam. Photo : VNA

Saluant le diplomate sud-coréen, le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong l'a remercié pour sa contribution à la promotion des relations de défense entre le Vietnam et la République de Corée Les deux parties ont apprécié les récents développements pratiques de la coopération bilatérale en matière de défense dans le cadre de la déclaration de vision conjointe des deux ministères de la Défense sur la coopération en matière de défense jusqu'en 2030, en particulier en matière de coopération dans le règlement des conséquences des bombes et des mines d'après-guerre, le maintien de la paix des Nations Unies et l’industrie de la défense.Ils ont convenu de poursuivre l'approfondissement de lacoopération dans l'industrie de la défense et le transfert de technologie, et ont discuté de la mise en place prochaine d'un mécanisme de dialogue diplomatique sur la défense.Lors de sa réception pour l'ambassadeur indien, le chef d'état-major de l'armée populaire vietnamienne a remercié le ministère indien de la Défense d'avoir aidé le ministère vietnamien dans la formation des ressources humaines ainsi que de fournir une aide non remboursable et des crédits préférentiels pour améliorer la capacité de l'armée vietnamienne.Partageant les pertes causées par la pandémie de COVID-19 au peuple indien, Nguyen Tan Cuong a déclaré que le gouvernement et les agences vietnamiennes, y compris l'armée, mobilisent également toutes les ressources pour lutter contre la pandémie.L'hôte et l'invité ont fait l'éloge des résultats de la coopération en matière de défense au cours du dernier temps, reflétés par des entretiens téléphoniques réguliers et des webinaires dans le contexte de la pandémie.Ils ont convenu de continuer à favoriser la coopération en matière de défense sur la base de la mise en œuvre des accords signés, en mettant l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre de l'aide non remboursable et des programmes de crédit préférentiels du gouvernement indien.- VNA