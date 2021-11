Londres, 3 novembre (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a eu le 2 novembre une séance de travail avec les responsables du Conseil Britannique à Glasgow, dont Mme Alison Barrett - Directrice chargée de la Coopération culturelle régionale, M. Charlie Walker - Directeur du réseau mondial et M. Christopher Wade - Directeur de la stratégie du Conseil Britannique.

Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong (centre) travaille avec les responsables du Conseil Britannique à Glasgow. Photo : VNA

Cette activité rentre dans le cadre de la participation à la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.à la COP26 du Premier ministre Pham Minh Chinh au Royaume-Uni du 31 octobre au 3 novembre.



Lors de la réunion, le vice-ministre Hoang Dao Cuong a affirmé que ces derniers temps, le Vietnam et le Royaume-Uni ont réalisé des progrès dans la coopération culturelle à travers des activités de coopération avec le Conseil Britannique.



Le vice-ministre a hautement apprécié le soutien du Conseil Britannique au Vietnam dans la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des industries culturelles.



Certains projets du Conseil Britannique dans le domaine de la culture et de la créativité au Vietnam ont été mis en œuvre efficacement, comme les projets « Espace culturel et créatif vietnamien », « Connecter le patrimoine », et « Renforcer les pratiques de propriété intellectuelle au Vietnam », contribuant à la protection et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, ainsi qu'à la promotion de la créativité pour le développement socio-culturel durable au Vietnam.



Le vice-ministre Hoang Dao Cuong a suggéré que le Conseil Britannique continue de se coordonner avec son ministère pour mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni, notamment la poursuite à soutenir le développement des industries culturelles du Vietnam, en promouvant l'application des technologies de l'information dans création artistique, à valoriser les résultats du projet « Espace culturel et créatif vietnamien », et partager des expériences pour soutenir le Vietnam à mettre en œuvre le projet « Développement d'un réseau de villes créatives pour participer au réseau des villes créatives de l'UNESCO » ...



Un représentant du Conseil Britannique a déclaré que le Vietnam occupe une position particulièrement importante dans les activités du Conseil. En conséquence, le Conseil Britannique s'intéresse à la promotion d'activités axées sur les jeunes à travers des programmes et des projets artistiques pour encourager les jeunes à exprimer leurs idées et donner des solutions aux problèmes sociaux tels que : le changement climatique, la migration...



En outre, le Conseil Britannique se concentre également sur l’élaboration d'un manuel pour les start-up dans les domaines de la culture, de l'art, de la créativité...



Les deux parties ont convenu de se coordonner dans l'organisation de programmes et d'événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni en 2023, en continuant de renforcer une vaste coopération dans le domaine de la culture et de la créativité, contribuant à consolider et développer le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir.



Au Vietnam, le Conseil Britannique met en œuvre le projet « Rivières de la vie » (Rivers of Life ) avec un financement du Fonds National de l’Innovation du Royaume-Uni. C'est l'un des projets mis en œuvre à la veille de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) dans la région du delta du Mékong, de plus en plus gravement touchée par les défis du changement climatique.



L'objectif du projet est de sensibiliser les jeunes aux impacts du changement climatique sur l'environnement, et de renforcer les compétences et les attitudes pour développer la pensée critique et la rétroaction sur la plateforme numérique sur les questions en suspens liées au contenu de la COP26. - VNA