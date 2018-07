Conférence de presse sur la 4e Fête du Vietnam à Kanagawa. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - La 4e Fête du Vietnam dans la préfecture japonaise de Kanagawa aura lieu dans la ville de Yokohama du 7 au 9 septembre, a annoncé le comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue vendredi.

Selon l'ambassadeur vietnamien au Japon Nguyen Quoc Cuong, cet événement vise à renforcer les échanges culturels, économiques, commerciales et d'investissement entre la préfecture de Kanagawa et le Vietnam. Il revêt une signification importante car il aura lieu à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

Nguyen Quoc Cuong s'est déclaré convaincu que l'édition 2018 connaîtrait un succès, contribuant à promouvoir les liens entre les deux pays de manière approfondi et substantielle.

Pour sa part, le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji a déclaré qu'il y aura diverses activités culturelles et artistiques dans le cadre de la fête telles que des marionnettes sur l'eau, un défilé d'ao dai, des spectacles musiques, des événements culinaires.

En outre, sont prévus des colloques sur l'environnement d'investissement au Vietnam, des projections de films vietnamiens.

Selon le Comité d'organisation, la Fête du Vietnam 2017 a attiré plus de 200.000 visiteurs et laissé une profonde impression pour les habitants locaux.

En outre, les autorités de la préfecture de Kanagawa ont décidé d'organiser le premier festival de Kanagawa au parc Ly Thai To, à Hanoï du 16 au 18 novembre.

Le même jour, le groupe FPT du Vietnam a inauguré son 7e bureau de représentation au Japon.

FPT inaugure son 7e bureau de représentation au Japon. Photo: VNA



L'ambassadeur vietnamien au Japon, Nguyen Quoc Cuong, a indiqué que, outre le 7e bureau du groupe FPT, six autres entreprises vietnamiennes opèrent dans la préfecture de Kanagawa, l'une des localités les plus dynamiques du Japon.



Il s'est déclaré convaincu que les investissements des entreprises vietnamiennes à Kanagawa se développeront dans la période la plus florissante des relations bilatérales.

Le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a affirmé que sa préfecture créera des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes.



Selon le directeur général du groupe FPT Bui Quang Ngoc, son groupe a commencé à mener ses activités au Japon en 2001. Jusqu'à présent, le groupe a ouvert des bureaux à Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Shizuoka, Okinawa et Yokohama, avec environ 1.000 employés. -VNA