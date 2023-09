L'ambassadeur Ngo Huong Nam est venu présenter ses lettres de créance à l'OIAC. Photo: VNA L'ambassadeur Ngo Huong Nam est venu présenter ses lettres de créance à l'OIAC. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a suggéré que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) soutienne le Vietnam dans l'amélioration des capacités du pays à travers les activités de formation.Lors d'une réunion avec le directeur général de l'OIAC, Fernando Arias, le 18 septembre à La Haye, Ngo Huong Nam a appelé l'OIAC à fournir au Vietnam des équipements d'analyse chimique neufs ou usagés lors de la modernisation du Centre de chimie et de technologie (Chemtech) afin d'aider le Vietnam à améliorer les compétences de ses laboratoires.L'ambassadeur, venu présenter ses lettres de créance à l'OIAC, a également proposé à l'organisation d'envisager de recruter du personnel vietnamien pour travailler à l'OIAC et à Chemtech. Il a affirmé qu'il ferait tout son possible pour maintenir et favoriser davantage les relations entre l'OIAC et le Vietnam.Ngo Huong Nam a déclaré que 2023 était une année particulièrement importante pour l'OIAC, marquée par une série d'événements dont une conférence visant à passer en revue ses opérations au cours des cinq dernières années et l'inauguration de Chemtech.Selon le diplomate, les États membres de l'OIAC ont achevé la destruction des armes chimiques déclarées, marquant une étape importante pour l'organisation, qui réoriente sa mission de destruction vers la prévention de la production, du stockage et de l'utilisation d'armes chimiques.Pour sa part, Fernando Arias a salué la nomination de l'ambassadeur Ngo Huong Nam comme représentant permanent du Vietnam auprès de l'OIAC. Il est persuadé que le diplomate remplirait efficacement sa mission, contribuant positivement aux relations entre les deux pays en général et entre le Vietnam et l'OIAC en particulier.Il a pris note des propositions de Ngo Huong Nam, dont la possibilité de fournir des équipements d’analyse chimique aux laboratoires vietnamiens.En tant qu'organisme de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, l'OIAC, avec ses 193 États membres, supervise les efforts mondiaux visant à éliminer définitivement les armes chimiques. Le Vietnam est l'un des premiers membres de la Convention et a toujours participé activement à l'OIAC. -VNA