Moscou (VNA) – L’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Russie ont rendu les 16 et 17 juillet à Moscou un dernier hommage à l’ancien président l’Association d’amitié russo-vietnamienne, Evgeny Glazunov, et l’ancien chef des experts militaires soviétiques au Vietnam de 1972 à 1975, Anatoly Khiupenen.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh lors de la cérémonie funéraire de l’ancien président l’Association d’amitié russo-vietnamienne, Evgeny Glazunov. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie funéraire de l’ancien président l’Association d’amitié russo-vietnamienne, Evgeny Glazunov, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a présenté ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux confrères du Docteur Evgeny Glazunov.



Le diplomate a affirmé que M. Evgeny Glazunov était un grand ami du peuple vietnamien et qu’il avait apporté ses grandes contributions à sa lutte d’hier contre l’agression américaine ainsi à son œuvre actuelle d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne.



M. Evgeny Glazunov a eu de nombreuses activités efficaces qui ont contribué grandement à la promotion de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre les peuples vietnamien et russe, comme à la construction et au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a-t-il indiqué.



Au cours de sa glorieuse carrière, le Docteur Evgeny Glazunov s’était vu décerner par l’État vietnamien l’Ordre de l’Amitié, l’Ordre du Travail de première et deuxième classes et nombre d’autres distinctions honorifiques.