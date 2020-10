Hanoi (VNA) – Le Vietnam rendra hommage aux organisations et aux particuliers ayant apporté de grandes contributions à la conservation de la faune au cours de la période 2010-2020.

Photo d'illustration: VNA



Le programme, annoncé par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE), sélectionnera cinq individus et 10 collectifs parmi toutes les organisations et individus qui travaillent à la préservation de la biodiversité à travers le pays.

Le comité d’organisation recevra les dossiers d’ici la fin de l’année.

La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2021 à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Vo Tuân Nhan, a déclaré que 2020 était une étape importante dans la mise en œuvre des objectifs liés à la biodiversité dans le Plan stratégique sur la biodiversité pour 2011-2020.

À ce jour, la couverture forestière du Vietnam atteint 41,89%, soit plus de 13,8 millions d’hectares. Le pays possède 173 zones de conservation d’une superficie totale de plus de 2.500 hectares, dont 33 parcs nationaux et 66 réserves naturelles.

Selon le sixième rapport national sur la biodiversité, le Vietnam compte désormais 51.400 espèces de faune et de flore, dont environ 7.500 souches de micro-organismes, 20.000 espèces de flore, 10.900 d’animaux terrestres et 2.000 d’invertébrés et de poissons d’eau douce. – CPV/VNA