Hanoï, 8 mars (VNA) - Nguyen Thuy Trang a remporté la première médaille d'or du Vietnam lors de la Coupe d'Asie de fusil/pistolet 2023 qui se tient du 1er au 10 mars en Indonésie.

Nguyen Thuy Trang (Centre). Photo ; thethao.sggp.org.vn

Elle a remporté cette médaille à l'épreuve féminine de pistolet à air comprimé à 10 m.Plus tôt, l'équipe vietnamienne avait remporté deux médailles en carabine à air comprimé féminine, dont une d'argent par Phi Thanh Thao, Le Thi Mong Tuyen et Tran Hoang Gia Bao, et une de bronze par Phi Thanh Thao.L'équipe de tir vietnamienne prévoit de suivre des stages d'entraînement et de participer à des compétitions internationales en prévision des 19èmes Jeux Asiatiques qui se tiendront à Hangzhou, en Chine, en septembre, et des éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024.- VNA