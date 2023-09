Le tireur Ngo Huu Vuong (2e à droite) a remporté le 25 septembre la première médaille d'argent du Vietnam aux 19es Jeux sportifs asiatiques (ASIAD 19)Photo : VNA

La deuxième médaille de bronze pour le Vietnam a été remportée dans l'épreuve quadruple féminine d'aviron. Photo : VNA

Hangzhou (VNA) - Le tireur Ngo Huu Vuong a remporté le 25 septembre la première médaille d'argent du Vietnam aux 19es Jeux sportifs asiatiques (ASIAD 19), qui se tiennent à Hangzhou, en Chine.Il a terminé deuxième dans la catégorie hommes de tir à la carabine à air comprimé à 10 m avec 571 points, dépassant ses propres réalisations lors des derniers ASIAD qui avaient eu lieu en Indonésie, où il avait décroché une médaille de bronze.Dwi Putra, d'Indonésie, a remporté l'or dans cette catégorie avec 578 points, tandis que Jeong You Jin, de la République de Corée, a remporté le bronze après avoir battu le Vietnamien Nguyen Tuan Anh.Le 25 septembre également, lors de la dernière compétition d'aviron de l' ASIAD 2023, les rameurs vietnamiens ont remporté deux autres médailles de bronze.Dans l'épreuve du huit féminin, Dinh Thi Hao, Du Thi Bong, Ha Thi Vui, Ho Thi Ly, Le Thi Hien, Pham Thi Hue, Pham Thi Ngoc Anh et Tran Thi Kiet ont terminé troisièmes avec un temps de 6 minutes 48 secondes 21, derrière la Chine, pays hôte, et le Japon.La deuxième médaille de bronze pour le Vietnam a été remportée dans l'épreuve quadruple féminine. Bui Thi Thu Hien, Luong Thi Thao, Nguyen Thi Giang et Pham Thi Thao ont terminé troisièmes dans cette catégorie avec un temps de 6 minutes et 54,84 secondes, devant la Chine et l'Iran, respectivement médaillés d’or et d’argent. -VNA