Hanoi (VNA) – Nguyên Thi Ngoc, Hoàng Thi Minh Hanh, Nguyên Thi Huyên et Nguyên Thi Hang, ce quatuor a vaincu de solides rivales pour remporter le relais 4 x 400 m dames, la seule médaille d’or pour le Vietnam aux Championnats asiatiques d’athlétisme.

L’équipe de relais 4 x 400 m dames du Vietnam. Photo : CTV/CVN

Le Vietnam a finalement gagné une médaille d’or lors de la dernière journée des compétitions des Championnats asiatiques d’athlétisme, le 16 juillet à Bangkok, en Thaïlande.

Le Japon, l’Inde et la Chine ont prouvé leur leadership durant ces six jours, en dominant la plupart des épreuves.

Malgré tous leurs efforts, la coureuse de demi-fond Nguyên Thi Oanh (1.500 m et du 3.000 m steeple), la sauteuse en longueur Bùi Thi Thu Thao et le coureur du 5.000 m Nguyên Trung Cuong n’ont pas réussi à se classer parmi les trois premiers.

Une médaille historique

Lors de la finale du relais 4 x 400 m dames, les Vietnamiennes n’étaient pas favorites. Ngoc était la première coureuse de l’équipe. Elle a terminé son 400 m à la quatrième position. Hanh a fait un sprint solide pour réduire l’écart et a été la troisième à passer le relais à sa coéquipière.



Ce fut ensuite une course exceptionnelle de Huyên qui a non seulement dépassé tous les autres coureurs, mais a également distancé les concurrentes. La dernière coureuse, Hang, a profité de l’avantage et a terminé première avec un temps de 3:32,36, décrochant ainsi la médaille d’or.

Le Sri Lanka a terminé deuxième en 3:33,27 et l’Inde troisième en 3:33,73.

Les Vietnamiennes ont fait un meilleur temps que lors de leur victoire aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) en 3:33,05.

Nguyên Thi Huyên a joué un rôle clé dans la victoire du Vietnam aux Championnats asiatiques disputés mi-juillet dernier en Thaïlande. Photo : CTV/CVN

“Nous sommes très heureuses. C’est un sentiment spécial difficile à décrire”, a déclaré Huyên qui a raflé l’or pour la deuxième fois. “Nous avons toutes donné le meilleur de nous-mêmes, c’est une victoire d’équipe”, a-t-elle ajouté.



Huyên et Hang avaient déjà remporté l’or une première fois avec d’autres coéquipières en 2017 en Inde. Elles étaient arrivées deuxièmes mais une coureuse indienne a été testée positive à une substance interdite et son équipe a donc été éliminée, offrant la première place au Vietnam.

“Mes nouvelles coéquipières sont formidables”, a partagé Huyên. Et de poursuivre : “C’était leur première participation au championnat continental, elles étaient déterminées et ont fait une bonne performance. C’est grâce à cette nouvelle équipe que nous obtiendrons de meilleurs résultats, en particulier aux Jeux asiatiques en septembre”.

Après cinq jours de compétition, le Vietnam a également gagné une médaille d’or de bronze, remportée par Nguyên Thi Huong, au triple saut féminin, le 12 juillet.

Avec cette performance, la délégation vietnamienne de 20 sportifs a terminé à la 13e place sur 40 équipes participantes. Le Japon, la Chine et l’Inde étaient respectivement les trois meilleures.

Le Vietnam est l’un des quatre pays d’Asie du Sud-Est à remporter une médaille d’or lors de ce tournoi, aux côtés de la Thaïlande, de Singapour et des Philippines. Il s’agit d’une étape qualificative pour les Championnats du monde d’athlétisme 2023 à Budapest, en Hongrie.

Des efforts récompensés

Les cinq Vietnamiennes médaillées aux Championnats asiatiques d’athlétisme 2023. Photo : CTV/CVN

Les athlètes vietnamiennes ont reçu les encouragements et les félicitations de la part des fans et des sponsors. Les athlètes médaillées recevront une prime de 90 millions de dôngs (environ 3.800 dollars) du Fonds de soutien aux jeunes talents et du journal Tiên Phong (Avant-Garde), 50 millions de dôngs de la société Vietcontent, et 60 millions de dôngs de la Fédération vietnamienne d’athlétisme, entre autres.

En outre, chaque entraîneur et athlète ayant remporté la médaille d’or recevra une somme de 70 millions de dôngs, selon le décret gouvernemental n°152/2018 datant du 7 novembre 2018.

Selon Nguyên Manh Hung, secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’athlétisme, l’objectif de la sélection nationale aux 19es Jeux d’Asie (ASIAD 19) prévus en septembre prochain à Hangzhou, en Chine, est une médaille d’or, avec à la clef une qualification officielle aux Jeux olympiques de 2024 à Paris pour faire partie des 16 meilleures équipes du monde.

C’est un gros défi, surtout que l’épreuve de relais 4 × 400 m lors des ASIAD 19 verra la participation de la Chine et de Bahreïn, qui ont des athlètes de très haut niveau. Mais avec beaucoup de détermination et de soutien, la sélection nationale tentera de remporter l’or. – CVN/VNA