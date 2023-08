Le président Vo Van Thuong, d'autres dirigeants du Parti, des chefs d'État et d'anciens dirigeants ont assisté à une représentation artistique le 20 août à Hanoï pour célébrer le 100e anniversaire du célèbre compositeur, poète et peintre Van Cao (1923-2023) qui a composé "Tien quan ca" (La chanson de marche vers le Front) - l'hymne national du Vietnam.

Le Banh mi, Pho bo, Com tam..., figurent parmi les plats de rue vietnamiens les plus préférés des lecteurs du site Taste Atlas, avec une note de 4,6 étoiles ou plus.

Lê Quang Liêm a grimpé de six places du classement de la Fédération internationale d’échecs (FIDE) publié le 1er août. Son coefficient individuel Elo est de 2.740 points, faisant de lui le meilleur joueur vietnamien et le 15e mondial.

Divers nouveaux produits et services ont été fournis par les musées et les vestiges historiques de Hanoi dans le but d’attirer plus de visiteurs, en particulier les jeunes, et en même temps de promouvoir leurs valeurs.