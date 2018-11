Un scène dans le film "The third wife" (La troisième épouse). Photo: CTV/CVN

Hanoi (VNA) - Le film Nguoi vo ba (The third wife en anglais et La troisième épouse en français) de la metteuse en scène vietnamienne Nguyên Phuong Anh (Ash Mayfair) a remporté le prix du Meilleur film au 24e Festival international du film de Calcutta (Inde), et une récompense de 71.000 dollars.



Selon le site Firstpost, c’est l’une des plus grandes primes décernées par les festivals cinématiques du monde. Le film honoré a en plus reçu l’attestation et la récompense du Tigre royal du Bengale d’or (Golden Royal Bengal Tiger Award).



Comme le rappelle le site Variety, le premier film de Nguyên Phuong Anh avait reçu d’autres prix à Toronto (au Canada), à Saint-Sébastien (dans la Communauté autonome basque) et à Chicago (aux États-Unis).



Outre le grand prix du film La troisième épouse, le film parlant de "la veuve" (le nom complet: Widow of silence en anglais) du metteur en scène Praveen Morchhale a aussi remporté le prix du Meilleur film dans le secteur des films indiens.



Le Festival international du film de Calcutta a accueilli environ 300.000 participants à cette année. -CVN/VNA