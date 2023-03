La sélection du Vietnam a remporté la première place aux Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est 2023 tenus aux Philippines. Photo : thethaovietnamplus.vn

Photo : Magazine de karaté asiatique

Hanoï (VNA) - Après une semaine de compétition acharnée, la sélection du Vietnam a remporté la première place aux Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est 2023 tenus aux Philippines avec un palmarès de 66 médailles (23 d'or, 20 d'argent et 23 de bronze).La Thaïlande s'est classée deuxième avec 8 médailles d'or, 10 d'argent et 18 de bronze devant l’Indonésie respectivement 8 d'or, 5 d'argent et 11 de bronze.C'est la 10e fois que le tournoi a été organisé avec la participation de 8 équipes venues du Vietnam, de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Singapour, du Cambodge, du Brunei et du pays hôte Philippines.Avec ce meilleur résultat en Asie du Sud-Est, l'équipe de karaté du Vietnam a fait un préparatif parfait pour les prochains 32es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) au Cambodge. Aux SEA Games 31, la sélection de karaté du Vietnam a remporté la première place avec un palmarès de 7 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze.-VNA