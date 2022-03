Nguyen Thi Ngoan remporte la médaille d'or dans la catégorie féminine U61kg lors des 9es championnats de karaté d'Asie du Sud-Est au Cambodge. Photo des organisateurs du tournoi

Après cinq jours de compétition à Phnom Penh, les athlètes vietnam iens ont remporté cinq médailles d'or, cinq d'argent et trois de bronze.L'Indonésie (cinq médailles d'or, trois d'argent, six de bronze) et la Malaisie (cinq médailles d'or, trois d'argent, quatre de bronze) ont respectivement terminé deuxième et troisième.Le championnat régional est un test final pour tous les athlètes de l'ASEAN avant les 31e Jeux SEA au Vietnam en mai prochain.Le karaté organisera 15 catégories de kumite et de kata au gymnase de la province de Ninh Bình du 16 au 20 mai.Le Vietnam enverra 28 athlètes, visant au moins quatre médailles d'or.- VNA