L’œuvre +Hoa luoi+ (Fleur de filet) de Trân Bao Hoa a remporté la médaille d’argent de la FIAP dans la catégorie Ouvert (couleur). Photo : BDN/CVN

Hanoï (VNA) - L’Association nationale des artistes photographes a décerné le 8 octobre 73 prix lors du 10e concours international de photos d’art, dont 26 à des photographes vietnamiens.



L’événement, organisé sous le parrainage de la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP), a vu la participation de plus d’un millier de photographes de 37 pays et territoires. Ils ont envoyé un total de 16.367 œuvres au concours, qui comprenait six catégories : Ouvert (couleur), Ouvert (monochrome), Faune, Gens et vie, Tourisme et Mouvement.



Ces œuvres ont été évaluées par six conseils du jury composé de Vietnamiens et d’étrangers venus de la VAPA et de la FIAP. Ils ont sélectionné pour la finale 904 clichés, soit 5,5% du nombre total d’œuvres envoyées.



Ce concours a permis à ces photographes amateurs et professionnels d’échanger, de valoriser la diversité culturelle, tout en contribuant à la valorisation de l’image du pays en tant que nation dynamique et hospitalière. Selon Vu Quôc Khanh, président de la VAPA, "les œuvres ont reflété la créativité des photographes, présenté au public de nouveaux angles, de nouvelles techniques de la photographie numérique".



Les photos primées ainsi que de nombreuses autres photos d’art sont exposées au bâtiment VAPA, rue Tôn Thât Thuyêt, à Hanoï.